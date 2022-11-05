طور طلاب جامعيون في روسيا لاعبي كرة قدم إلى روبوتات، يتنافسون في مباريات ضد فرقًا أخرى، وهذه الروبوتات قد تزاحم لاعبي كرة القدم قريبًا.

وظهر فيديو قيام الروبوتات بتمرير الكرة لبعضهم ويسددون أهدافًا في المرمى.

وتمنع قوانين المباراة مطوريها من التدخل خلال اللعبة أو التحكم بها حيث أنها مجهزة لمعرفة قوانين المنافسة واتخاذ القرارات بنفسها.

وأوضح التقرير أن الفرق المختلفة من الشباب في مختلف ألعاب كرة قدم والإنقاذ تتنافس بقوة في هذه البطولة، حيث يجري اختبار مهارات الروبوتات الخاصة بهم في سيناريوهات مختلفة، حسبما أفاد منظمو بطولة “RoboCup”.

وكان قد شارك 39 دولة في بطولة “RoboCup” لعام 2022، لمختلف ألعاب كرة قدم والإنقاذ، بهدف التطور في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب والهندسة، وتعزيز صناعة روبوتات ذكية لاستخدامها في المهام المنزلية والصناعية وفي عمليات الإنقاذ.