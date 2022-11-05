حذر مختصون من بعض الماسكات الطبيعية التي قد تضر البشرة لأن سوء جودة المكونات الطبيعية المستخدمة، قد يتلف أنسجة البشرة على المدى الطويل ، كما يجب تفادي أضرار الماسكات الطبيعية العشوائية لأنها قد تتسبب في إصابة البشرة بالالتهابات الجلدية والحساسة.

وجاءت أضرار بعض الماسكات الطبيعية على البشرة وفقًا لموقع “web md” كالتالي :

1-ماسك الليمون والسكر

قد يسبب هذا الماسك أضرار لأصحاب البشرة الحساسة والمختلطة لأن هذه الوصفة يمكن أن تسبب تهيج البشرة وتحسسها، وإزالة الزيوت الطبيعية التي تفرزها عادةً لحماية نفسها ، أما السكر ذات المفعول المقشر، فقد يزيد من إضعاف البشرة ، ولذلك ننصحك باستبدال الليمون بالعسل أو بزيت الزيتون مما يكون لك تقشيراً لطيفاً ويحافظ على ترطيب البشرة.

2-ماسك عصير البرتقال وماء الورد

يُستعمل خليط عصير البرتقال وماء الورد كمنظف طبيعي للجلد ومفتح له نظراً لاحتوائه على الفيتامين C ومضادات الأكسدة ، كما أنه يتمتع بفوائد مرطبة ومنعمة لبشرة الوجه والجسم ، إلا أن هذه الفوائد قد تتحول إلى أضرار على بعض أنواع البشرات التي لا تتحمل الحموضة التي يتميز بها عصير البرتقال.

3- ماسك النشا

يسبب ماسك النشا جفاف للبشرة ويصيبها بالاحمرار والالتهاب الشديد.

4-خلطة الزنجبيل والزبادي

غالبا يستعمل ماسك الزنجبيل والزبادي لإعادة النضارة والحيوية إلى البشرة المتعبة ، ولكنه يمكن أن يتمتع أيضاً بمفعول عكسي ناتج عن التحسس تجاه مطحون الزنجبيل مما يسبب حكة، واحمراراً، وظهور بثور على الجلد.

5-ماسك البيض

يعتبر البيض من أفضل الماسكات التي تعمل على شد البشرة، لكن عند استخدام البيض مع مجموعة من المكونات الأخرى يزيد من خطر الإصابة بالسالمونيلا.

6-ماسك الكركم

في حال استخدامه كقناع للوجه والبشرة فإن قناع الكركم يترك أثر صبغة صفراَء على الوجه أو الملابس ، ولكنه قد يؤدي الكركم الي التهاب الجلد التماسّي، وينتج هذا النوع أثناء ملامسته للجلد، وتنجم عنه أعراض عدة مثل ظهور البثور، أو الحكة، أو احمرار الوجه .

7-ماسك الثلج

قد يكون للثلج فوائد عديدة للبشرة، بالأخص إذا تم استخدامه بطريقة صحيحة وملائمة، لكن بعضها خطير على الوجه ، يمكن لاستخدام الثلج على البشرة أن يتسبب في العديد من الأضرار والمضاعفات الصحية ، منها تهيج البشرة ، واحمرارها ،و يتسبب فى جفاف البشرة وتقشرها، إذا تم استخدام الثلج على البشرة في الشتاء ، ومن الممكن ان يؤدي الي تلف في الأعصاب ، تفاقم حب الشباب، إذا تم تدليك البشرة المصابة بالثلج بقوة .

8- ماسكات تقشير البشرة

المبالغة في استخدام ماسكات تقشير البشرة ، قد يهيج البشرة، و يحفز خلاياها على زيادة إفراز الزهم لتقوم بتعويض نقص الزيوت، وبالتالي الإصابة بحب الشباب والبثور المتنوعة.