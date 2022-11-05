أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم السبت، أن عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد تجاوز 304 أشخاص.

وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم: ” إن الضحايا بينهم 41 قاصرا و24 امرأة منذ بداية الاحتجاجات التي انطلقت في سبتمبر الماضي”.

وأضاف:” أمس الجمعة شهد مقتل 16 متظاهرا على الأقل في محافظة سيستان وبلوشستان”.

وكان مولوي عبد الحميد إمام أهل السنة في إيران أفاد بمقتل 16 شخصا في احتجاجات مدينة خاش جنوب شرق البلاد أمس الجمعة.

يذكر أن إيران تشهد احتجاجات لم تهدأ منذ شهرين بعد مقتل الشابة مهسا أميني التي اعتقلتها الشرطة بسبب عدم تقيدها بقواعد الحجاب الإلزامي الذي يفرضه النظام.