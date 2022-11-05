أكد مدير مركز جراحة السمنة في مدينة الملك سعود الطبية الدكتور إبراهيم العنزي أن عمليات التكميم خطر على من يعاني من مشاكل في الصدر.

وقال العنزي :” في المجمل هذه العمليات أمنة والوفيات تكون بنسبة واحد بالمئة، وهنا لابد من التقييم المناسب والممتاز”.

وأضاف ” استقبلنا وفيات من خارج المملكة كما استقبلنا وفيات من المستشفيات الخاصة بمدينة الملك سعود الطبية بسبب مضاعفات هذه العمليات”.