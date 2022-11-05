أكد مدير مركز جراحة السمنة في مدينة الملك سعود الطبية الدكتور إبراهيم العنزي أن عمليات التكميم خطر على من يعاني من مشاكل في الصدر.
وقال العنزي :” في المجمل هذه العمليات أمنة والوفيات تكون بنسبة واحد بالمئة، وهنا لابد من التقييم المناسب والممتاز”.
وأضاف ” استقبلنا وفيات من خارج المملكة كما استقبلنا وفيات من المستشفيات الخاصة بمدينة الملك سعود الطبية بسبب مضاعفات هذه العمليات”.
فيديو | مدير مركز جراحة السمنة في مدينة الملك سعود الطبية د. إبراهيم العنزي:
عمليات التكميم خطر على من يعاني من مشاكل في الصدر.. واستقبلنا وفيات في المدينة الطبية بسبب مضاعفات العملية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/rZU5hKq5eZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 5, 2022
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