كشف مدير المحتوى المحلي بمؤسسة تحلية المياه المالحة محمد آل الشيخ عن العوائد الاقتصادية على الناتج المحلي بعد إنشاء أول مصنع أغشية تناضح عكسي للمياه المحلاة في المملكة.

وقال آل الشيخ: “مليار و 200 مليون العائد الاقتصادي على الناتج المحلي في الـ 5 سنوات الأولى”، موضحا أن الهدف من إنشاء المصنع توطين صناعة الأغشية.

يذكر أن “التحلية” تسعى لتوطين صناعة تحلية المياه التي تسهم في تعزيز وتمكين المحتوى المحلي باستحداث صناعات جديدة من خلال إنشاء مصانع للشركات العالمية داخل المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق عبر توفير منتجات وطنية مستدامة وذات كفاءة عالية وموثوقية وتطويرها من خلال أبحاثها وابتكاراتها مع شركائها.