أعلن المالك الجديد لشبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” إيلون ماسك أنه يخطط لجعل رواد تويتر يكسبون المال من تغريداتهم كما يحدث في يوتيوب وتيكتوك.

وقال ماسك في تصريح له خلال مقطع فيديو مصور إنه يسعى لجعل المغردين عبر تويتر يستطيعون كسب المال من خلال تغريداتهم أسوة بمواقع أخرى مثل اليوتيوب والتيك توك.

يذكر أن إيلون ماسك، أعلن عن رسم شهري مقداره 8 دولارات للمستخدمين الذين يرغبون في توثيق حساباتهم على المنصة.