أعلن الأمن العام عن تفاصيل ضبط عدد من المواطنين والمقيمين مرتكبوا الحوادث الجنائية بعدد من مناطق المملكة.

وقال الأمن العام إنه تم ضبط 6 أشخاص مخالفين لأمن ونظام الحدود 5 من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية الصومالية، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في الترصد لعملاء المصارف والبنوك وسلبهم ما بحوزتهم من أموال باستخدام مركبة مسروقة وأسلحة بيضاء وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة وضبط بحوزتهم 65 ألف ريال.

كما تم ضبط مواطنين بحوزتهما 2985 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي داخل مركبة يقودها أحدهما، فضلًا عن القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهم 30 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر داخل حقائب محمولة على ظهورهم.

وألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن ابتز فتاة، فيما ضبطت شرطة المنطقة الشرقية مواطنًا ظهر عبر فيديو متداول يحاول انتهاك حرمة مسكن مقيم بالدخول إليه، كما ألقت شرطة الرياض على مواطن قام بالتحرش بامرأة.