دشنت المديرية العامة للأمن العامّ، وحدة الدراجات النارية بالإدارة العامة لدوريات الأمن بمدينة الرياض، بهدف سرعة مباشرة الحوادث الأمنية والوصول للمواقع والطرق المختلفة.

وقال مدير الأمن العامّ الفريق محمد بن عبدالله البسامي، إن التدشين يأتي بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومتابعته ودعمه المستمر لمنظومة الأمن.

وأوضح الفريق البسامي ، أن وحدة الدراجات النارية ستسهم في جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتعزز حضور الدوريات الأمنية الميدانية على الطرق المزدحمة ومباشرة المهام اليومية بسرعة أعلى، كما تحقق زمن استجابة أقل للبلاغات الأمنية الواردة من مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض.