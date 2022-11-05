سيدات “الهلال” يتوجن بذهبية كرة قدم الصالات

حصل فريق الهلال للسيدات على ذهبية كرة الصالات بدورة الألعاب السعودية على حساب اليمامة بنتيجة 3/2 في مباراة كانت مثيرة جمعت الطرفين.

وتمكن الهلال بحسم الأمور بصعوبة، بعدما أمتدت المباراة إلى أشواط إضافية بعد نهاية الأشواط الأصلية 2/2

وتمكن سيدات الهلال من إضافة ميدالية أولومبية ذهبية جديدة لخزينة نادي الهلال.

يجدر الإشارة إلى أن أن دورة الألعاب السعودية تستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2022، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فنّي وإداري يمثّلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، ويتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية تتضمن 5 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية.