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السبت5 نوفمبر

سيدات “الهلال” يتوجن بذهبية كرة قدم الصالات

منذ 50 ثانية
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حصل فريق الهلال للسيدات على ذهبية كرة الصالات بدورة الألعاب السعودية على حساب اليمامة بنتيجة 3/2 في مباراة كانت مثيرة جمعت الطرفين.

وتمكن الهلال بحسم الأمور بصعوبة، بعدما أمتدت المباراة إلى أشواط إضافية بعد نهاية الأشواط الأصلية 2/2

وتمكن سيدات الهلال من إضافة ميدالية أولومبية ذهبية جديدة لخزينة نادي الهلال.

يجدر الإشارة إلى أن أن دورة الألعاب السعودية تستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2022، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فنّي وإداري يمثّلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، ويتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية تتضمن 5 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية.

 

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