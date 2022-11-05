اختتم المنتخب الوطني اليوم السبت استعداداته لمواجهة منتخب آيسلندا وديًا مساء يوم غدٍ الأحد على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي .

وتعد مواجهة منتخب آيسلندا يوم غدٍ الأحد رابع مواجهات الأخضر الودية في المرحلة الثالثة، ليتبقى بذلك للأخضر مواجهة خامسة قادمة أمام منتخب بنما في ختام المرحلة الثالثة. يجدر الإشارة، بأن الأخضر خاض في المرحلة الحالية ثلاثة مواجهات ماضية أمام منتخبات مقدونيا، ألبانيا، هندوراس .

و أجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم حصة تدريبية على “ملعب قصر الإمارات”، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”. بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، واصل الثلاثي “صالح الشهري، سلطان الغنام، ناصر الدوسري” تمارينهم الخاصة برفقة الجهاز الطبي.