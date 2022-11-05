أعلنت أمانة منطقة الرياض وبمشاركة 14 جهة حكومية وخدمية، عن ضبط معمل لإنتاج زيت السمسم داخل شقة سكنية وسط الرياض بأدوات بدائية وبيئة خالية من النظافة.

وأوضحت أمانة الرياض أن الفرق الرقابية ضبطت المخالفين، وصادرت الأدوات المستخدمة، وأغلقت الموقع، وتم استدعاء المالك لمواجهة الجزاء الرادع.