أعلنت أمانة منطقة الرياض وبمشاركة 14 جهة حكومية وخدمية، عن ضبط معمل لإنتاج زيت السمسم داخل شقة سكنية وسط الرياض بأدوات بدائية وبيئة خالية من النظافة.
وأوضحت أمانة الرياض أن الفرق الرقابية ضبطت المخالفين، وصادرت الأدوات المستخدمة، وأغلقت الموقع، وتم استدعاء المالك لمواجهة الجزاء الرادع.
أدوات بدائية وبيئة خالية من النظافة في معمل لإنتاج زيت السمسم داخل شقة سكنية وسط #الرياض..
مراقبونا وبمشاركة 14 جهة حكومية وخدمية ضبطوا المخالفين، صادروا الأدوات المستخدمة، أغلقوا الموقع، واستدعوا المالك لمواجهة الجزاء الرادع.. pic.twitter.com/k4nV1etwP0
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) November 5, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً