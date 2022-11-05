استمرارا لانتهاكات الحوثيين، أقدم قيادي في الميليشيا الإرهابية على الاعتداء على مديرة مدرسة خاصة في صنعاء، بمشاركة مجندات حوثيات من كتيبة “الزينبيات”.

ووثق مقطع فيديو، قيام قيادي حوثي ومجندات حوثيات، باقتحام المدرسة والاعتداء على مديرة ومعلمات مدرسة خاصة في صنعاء.

وجاء ذلك بعدما طالبت إدارة المدرسة القيادي الإرهابي بتسديد الرسوم الدراسية المستحقة على نجله.

وأشارت المدرسة إلى أنه لم يدفع لعدة سنوات، وعندما لجأت إدارة المدرسة إلى توقيف الطالب شرع والده باستقدام زينبيات واقتحام المدرسة.