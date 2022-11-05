علق المعالج النفسي الإكلينيكي د. وليد الزهراني على مقطع حول حقيقة إصابة بعض مفسري الأحلام بالاضطرابات النفسية.

وقال “الزهراني” عبر برنامج “سيدتي” أن بعض المفسرين قد يعانون من اضطرابات نفسية وهناك آخرين يستغلون حاجات الناس النفسية والداخلية في التفسيرات الخاطئة وغير الدقيقة وبالتالي يسبب إكتئاب وتعب نفسي للطرف الآخر.

وأضاف أن المنجذبين بسرعة لتفسير الأحلام لديهم بعض الصفات القلقة والتوقعات السلبية وسوء الظن والوسواس القهري.

تعليق د. وليد الزهراني – معالج نفسي إكلينيكي على مقطع د. إبراهيم حمدي حول حقيقة إصابة بعض مفسري الأحلام بالاضطرابات النفسية@Waleed_Zahrani@DrIbrahimhamdi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1ByGQHCfBw — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 5, 2022

د. وليد الزهراني – معالج نفسي إكلينيكي: المنجذبين بسرعة لتفسير الأحلام لديهم بعض الصفات القلقة والتوقعات السلبية وسوء الظن والوسواس القهري@Waleed_Zahrani#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dLpDcldgEM — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 5, 2022

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