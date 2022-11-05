كشف مدرب بايرن ميونخ، يوليان ناغلسمان إن حارس المرمى الدولي الألماني مانويل نوير سيلعب في مباراة هيرتا برلين المقررة اليوم السبت ضمن الدوري الألماني، طالما لم تظهر انتكاسات خلال آخر جلسة تدريب قبل المباراة، مع توقعات مشاركته في كأس العالم

وقال المدرب “انتظرنا الوقت الذي احتاجه للتخلص من الألم. وهناك دائما مخاطرة مؤكدة، لكن الأطباء سمحوا بذلك (بعودة نوير)”.

وأضاف “يمكن دائما أن يحدث أي شيء. كرة القدم رياضة احتكاك”، وكشف نوير الأربعاء الماضي عن علاجه في السابق من سرطان الجلد وخضوعه لجراحة.

ومن المنتظر أن يعلن مدرب منتخب ألمانيا، هانزي فليك، الخميس المقبل عن تشكيلته التي ستخوض نهائيات مونديال قطر.