كشف استشاري الأمراض المعدية د. وائل باجهموم عن موانع أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وقال “باجهموم” لقناة الإخبارية أن الموانع من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية قليلة ومعظمها مؤقتة كمن لديه حساسية مفرطة من اللقاح نفسه وبعض الحساسية من البيض.

وتابع أن وجود حرارة أو التهاب لدى الشخص فينصح في هذه الحالة تأجيل أخذ اللقاح حتى يعود لحالته الطبيعية، وكذلك الأطفال الأقل من 6 أشهر ، والأشخاص الذين لديهم بعض الأمراض العصبية.

ولفت إلى أن اللقاح يبدأ فعاليته ضد الإنفلونزا خلال 10 أيام من التطعيم.