أعلنت وسائل إعلام صومالية عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح في هجوم شنه انتحاري يرتدي سترة ناسفة على معسكر للجيش في مديرية “ودجر” بالعاصمة مقديشو.

واستهدف المهاجم مجموعة من الشبان عند مدخل المعسكر الذي يتم فيه تدريب المجندين، وكان الشبان يريدون الانضمام إلى الجيش الصومالي.

جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية الجمعة، أن الجيش قتل أكثر من 100 من عناصر حركة الشباب في منطقتي غرس مغن وعيل هريري التابعتين لمحافظة هيران وسط البلاد.

وكانت العاصمة مقديشو شهدت في 29 من شهر أكتوبر الماضي هجوما بسيارتين مفخختين تسبب في مصرع أكثر 100 شخص وإصابة المئات بجروح.