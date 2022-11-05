تحولت منطقة القصيم لتكون سلة غذاء المملكة خلال 5 سنوات، وساهمت في تحقيق الأمن الغذائي.

وتمكنت القصيم من أن تصبح سلة غذاء للمملكة، من خلال الالتزام باستراتيجية اقتصادية ومبادرات زراعية وأيادٍ وطنية صنعت استدامة غذائية، لتصبح عنصرًا أساسيًا في تعزيز الأمن الغذائي، بحسب تقرير لقناة الإخبارية.

وشكّل إنتاج القصيم 46% من الاستهلاك الزراعي والغذائي بالمملكة، حيث تحتضن العديد من المنتجات والمحاصيل الزراعية بالمملكة، وتمتلك القصيم أكثر من 12 ألف مزرعة في كافة مدنها ومحافظاتها، فضلًا عن المبادرات الزراعية التي استحقت من خلالها الجوائز النوعية للزراعة النموذجية، لتخطو أولى خطواتها نحو الاكتفاء الذاتي كمًا ونوعًا.

وتصدر القصيم، إلى 21 دولة، منتجاتها الزراعية، كما تنتج 2000 طن سنويًا من الأسماك، وتحتضن أكبر سوق للتمور في العالم، حيث تنتج أكثر من 300 ألف طن من التمور بقيمة تتجاوز ملياري ريال سنويًا.

كما وصل إنتاج أرض القصيم إلى أكثر من 163 ألف طن من الخضار، وأكثر من 100 ألف طن من الفواكه الموسمية سنويًا، وتحتضن أرضها أكبر مزرعة للنخيل في العالم، وأكبر حديقة نباتية لأشجار الغضا.