قال الدكتور حسن الشهري، استشاري نفسي، ضغوطات العمل قد تسبب القلق والاكتئاب أو التأثير على حالة الموظفين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن بيئة العمل الضارة تؤثر سلبا على صحة الأشخاص وتسبب القلق والألم، بالإضافة إلى اضطرابات النوم.
وتابع أن الجوانب النفسية والمعنوية في بيئة العمل أهم من الجوانب المادية ، مؤكداً أن ضغوطات العمل قد تدفع بالشخص إلى الإدمان.
د.حسن الشهري (استشاري نفسي): ضغوط العمل قد تدفع بالشخص إلى الإدمان #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/6so7INQ9I9
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 5, 2022
استشاري نفسي: الجوانب النفسية والمعنوية في بيئة العمل أهم من الجوانب المادية #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/li5u1BbiQ4
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 5, 2022
د.حسن الشهري (استشاري نفسي): القلق والاكتئاب أبرز الأمراض التي تصيب الموظف بسبب ضغوطات العمل #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/yt1k3Ku9cU
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 5, 2022
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