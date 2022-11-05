قال الدكتور حسن الشهري، استشاري نفسي، ضغوطات العمل قد تسبب القلق والاكتئاب أو التأثير على حالة الموظفين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن بيئة العمل الضارة تؤثر سلبا على صحة الأشخاص وتسبب القلق والألم، بالإضافة إلى اضطرابات النوم.

وتابع أن الجوانب النفسية والمعنوية في بيئة العمل أهم من الجوانب المادية ، مؤكداً أن ضغوطات العمل قد تدفع بالشخص إلى الإدمان.

استشاري نفسي: الجوانب النفسية والمعنوية في بيئة العمل أهم من الجوانب المادية #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/li5u1BbiQ4 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 5, 2022