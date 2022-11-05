أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم السبت، عودة التيار الكهربائي الخارجي لمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا بعد يومين من انقطاعه.

وقال غروسي أن انقطاع الكهرباء عن المحطة يسلط الضوء على مدى خطورة وضع السلامة والأمن النوويين في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وفي وقت سابق، كشفت الوكالة عن انقطاع التيار الكهربائي الخارجي مجدداً عن المحطة، مشيرة إلى أنها اضطرت للعمل باستخدام مولدات الطوارئ. وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهام بقصف المحطة النووية.