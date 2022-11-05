قدم عضو الهيئة السعودية للمهندسين م.عبدالغني الجند مجموعة نصائح عند شراء قطعة أرض لبناء منزلك.

ونصح “الجند” بعدم التوفير في مرحلة العظم والتوفير في مرحلة التشطيبات، وذلك خلال ظهوره في برنامج ياهلا.

وقال المهندس أن من أهم بنود التوفير في البناء هي عملية شراء الأرض موضحاً أن تكلفة الأعمال تحت الأرض ثلث كلفة عظم المبنى كاملاً.

وأوضح أن الأرض كلما أخذت في مرحلة الدفان كلما زادت كلفة المعالجة وكذلك الأرض المنخفضة عن الشارع والأرض التي على جبل والأرض المطلة على منحدر ، والأرض السبخة التي تحتاج إلى إحلال التربة ، والبناء على التربة الطينية التي تنتشر في المملكة، وكذلك التربة الانهيارية كل هذه الأراضي تحتاج إلى كلفة عالية للمعالجة.