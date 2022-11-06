كشف غباش علي، مرافق مدرب نادي شباب الأهلي دبي السابق مهدي علي في بانكوك، آخر تطورات الحالة الصحية للمدرب بعد تعرضه لحادث قوي بدراجة نارية في تايلاند.

وقال غباش علي، في تصريحات تلفزيونية، يوم السبت: “مهدي علي كان في جزيرة ببانكوك وعمل حادث بدراجة نارية ولا نعرف التفاصيل كاملة حتى الآن، ولكن بعد وصولنا للمستشفى رأيناه في غرفة الطوارئ لديه بعض الكسور في الوجه والذراع ويده، وحالته كانت عاجلة وكان يهمنا نذهب به للعاصمة التايلاندية، لأن الطاقم الطبي في الجزيرة ليس لديهم أجهزة متطورة”.

وأضاف: “السفارة الإماراتية في العاصمة التايلاندية بانكوك لم يقصروا، أرسلوا لنا طائرة طبية خاصة لكي ننقل الكابتن مهدي للعاصمة وكنت مرافقا له وحالته حتى الآن مستقرة، ولكن العلاج سيطول بعض الوقت ولا يقدر يتكلم لأن لديه كدمات كثيرة في الوجه وموضوع على جهاز التنفس الصناعي، ونطلب الدعاء له من جميع المحبين”.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن مهدي علي كان يقود دراجة نارية، وتعرض لحادث أدى إلى إصابته بكسور عدة.