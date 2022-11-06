شارك معالي نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في مسيرة “كات ووك 2022” CatWalk في نسختها الثانية، وذلك في حي السفارات بالرياض، تحت رعاية مكتب حي السفارات بالهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة الخارجية.

كما شارك في مسيرة “كات ووك 2022” عدد من مسؤولي وزارة الخارجية والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وعددٍ من السفراء والدبلوماسيين وعوائلهم، حيث تهدف المسيرة إلى نشر الوعي بترابط رفاهيتنا الجماعية مع الكائنات من حولنا بتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على القطط البرية السبعة وبالاخص النمر العربي الذي قامت المملكة بجهود كبيرة لحمايته من الانقراض واعادته لبيئته الطبيعية، وذلك ضمن برامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وتشرف على مبادرة “كات ووك” مؤسسة كاتموسفير Catmosphere، التي أسستها صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لتشمل العديد من مناطق ومحافظات المملكة والدول الشقيقة والصديقة، وتضم عدة فعاليات، منها مسيرة مشي تصل إلى 7 كيلومتر، وفعاليات مصاحبة.

وتهدف مسيرة “كات ووك 2022” CatWalk إلى تسليط الضوء على نقاط الالتقاء بين مبادئ الصحة العامة والحفاظ على البيئة عبر الربط بين القطاعات والشراكات والمجتمع بطرق فعالة ومؤثرة.