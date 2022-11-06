حددت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك خطوات شطب الرقم المميز في حال شطب السجل التجاري أو انتهاء السجل

وأوضحت الهيئة عبر حسابه بتويتر ” في حال وفاة الشخص سيكون الورثة مسؤولين عن سداد المستحقات وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة، كما يتعين على الورثة إيقاف الرقم المميز في حال تم شطب السجل التجاري أو انتهاء السجل مع التحقق أن لا يكون هناك بيانات نشطة لدى المكلف من أطراف أخرى”.

وأضاف ” بعد سداد المستحقات ما قبل تاريخ الشطب للسجل التجاري أو انتهاء السجل أو الغاء أو نقل الرخصة يمكنك تقديم طلب إيقاف الرقم المميز، من خلال الدخول إلى حسابك في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واختيار ايقونة تحديث/إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة ثم اختيار إيقاف الرقم المميز”.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقته الهيئة من أحد المتابعين بشأن موقف سداد المستحقات بعد وفاة صاحب السجل التجاري والإجراءات المتبعة.