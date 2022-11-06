قال هيئة الغذاء والدواء أن عدم وضع السعر على المنتجات يعد مخالفة، مشيرة إلى أنه مكن تقديم بلاغ عبر مركز الإتصال الموحد .

وقال الهيئة عبر حسابها الرسمي بتويتر “في حال وجود مخالفة يمكن تقديم بلاغك عبر تطبيق “طمني” للأجهزة الذكية، أو بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد 19999″.

جاء ذلك ردا على الغذاء والدواء تضمن “وفي حال عدم وضع السعر على العبوة هل تعتبر مخالفة وماهي طريقة الإبلاغ؟”.

وفي وقت سابق، أكدت الهيئة أن الصيدليات ملزمة بوضع ملصق يوضح سعر المستحضر الصيدلاني على عبوة الدواء، ويمكن التأكد من السعر الفعلي للمستحضر عبر تطبيق طمني.