لقيت امرأة مصرعها فيما أصيبت أخرى وطفلها؛ جراء تجديد ميليشيات الحوثي قصفها على مناطق ومنازل آهلة بالسكان في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وأوضح موقع ألوية العمالقة الجنوبية إن ميليشيات الحوثي ارتكبت جريمة مأساوية جديدة ضد المدنيين بقصف مدفعي طال منطقة “حمر” التابعة لعزلة المجاعشة في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.

وأسفر القصف الحوثي بقذائف الهاون عن مقتل امراة داخل منزلها، فيما أصيبت امرأة أخرى وطفلها بجروح متفرقة، فضلا عن نفوق عدد من المواشي وأضرار كبيرة في منازل المواطنين.

ونجحت قوات المقاومة الوطنية في إسقاط طائرة مسيرة حوثية، مساء السبت، حلقت فوق مواقع عسكرية شمال غرب محافظة مأرب اليمنية.