يصاب بعض الأشخاص بمرض السكري دون اكتشافه لسنوات عديدة، ويعد العطش فإن أحد أعراض مرض السكري “الأكثر شيوعا” والتي تستهدف “العديد من الأشخاص، بحسب مركز السكري في المملكة المتحدة.

وأفاد موقع Diabetes.co.uk أن “العطش المفرط، هو أحد الأعراض “الأولية” لمرض السكري، وإذا كنت تشعر بالعطش طوال الوقت أو كان عطشك أقوى من المعتاد واستمر حتى بعد أن تشرب، فقد يكون ذلك علامة على أن ثمة في جسمك أمراً ليس جيدا”. ، مشيرا إلى أن العطش غالبا ما يكون مصحوبا إما بجفاف مؤقت أو بجفاف طويل في الفم.

وأضاف موقع Diabetes.co.uk أن مرضى السكري سيلاحظون أيضا أنهم يخرجون أكثر من خمسة لترات من البول يوميا، وفي هذه الحالة لابد من استشارة الطبيب

وتتضمن أعراض مرض السكري ما يلي:

• الشعور بالعطش الشديد.

• التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد، خاصة في الليل.

• الشعور بالتعب الشديد.

• فقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات.

• الجروح تلتئم ببطء.

• عدم وضوح الرؤية.