قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن زوجها يحتاج إلى فترة علاج طويلة بعد تعرضه لهجوم بمطرقة.

وأوضحت بيلوسي لمؤيديها خلال اجتماع افتراضي خاص “ستكون رحلة (علاجية) طويلة، لكنه سيكون على ما يرام”، وشكرت أنصارها على صلواتهم وتمنياتهم الطيبة لبول، الذي أُعيد إلى منزله من المستشفى يوم الخميس، بعد ستة أيام من تعرضه لهجوم من قبل مهاجم اقتحم منزل الزوجين في سان فرانسيسكو بحثا عن نانسي.

وأكد بيلوسي أت الهجوم “مأساوي، ومع ذلك، يجب أن نكون متفائلين”، وأكدت أن زوجها “محاط بالعائلة”.

كان بول (82 عاما)، قد خضع لعملية جراحية لإصلاح كسر في الجمجمة وإصابات في يديه وذراعه اليمنى، بعد أن ضربه ديفيد ديباب (42 عاما)، بمطرقة وتركه على ما يبدو فاقدا للوعي.