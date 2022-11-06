تعتبر ظهور قشرة بشكل كثيف في فروة شعره، خصوصاً في فصل الشتاء من المشكلات المزعجة التي تواجه الكثير من الأشخاص

وتضمنت أسباب ازدياد القشرة في فصل الشتاء ” تغير الطقس يؤثر على الجلد بشكل كبير، كلما انخفضت درجات الحرارة، كلما زادت نسبة الجفاف بالجسم ويعتبر ذلك هو سبب ظهور القشرة في فروة الرأس وخصوصًا فصل الشتاء”.

– “وتراكم المواد الدهنية على فروة الرأس نتيجة لقلة غسل الشعر- استخدام الماء الساخن أثناء غسل الشعر مما يزيد من التهاب الجلد، وتراكم المواد الدهنية على الفروة”

_ “ارتداء الآيس كاب، غطاء الصوف على الرأس لمدة طويلة، مما يمنع وصول الهواء لفروة الرأس، وزيادة الجلد الميت على سطح الجلد”, وفق ما ذكر موقع”everydayhealth”

كما أن هناك مشاكل صحية تسبب زيادة قشرة الرأس وعي “حب الشباب، الصرع، الإدمان على الكحول، الاكتئاب، اضطرابات الأكل، الخوف، الجلطات الدماغية والقلبية،ضعف مناعة الجسم،السمنة”