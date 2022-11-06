كشف الفنان محمد عز، حقيقة طرده صاحب واقعة محل الكشري من موقع تصوير فيلم التاروت.

وقال محمد عز إن ما حدث هو محاولته بالاحتفال وسط عدد من صناع العمل بعيد ميلاد الفنانة مي سليم، والذي أقامه صناع العمل، للاحتفال بعيد ميلادها.

وأشار:”أثناء احتفالنا بعيد الميلاد والتقاط الصور، شاهدة أحد الأشخاص يقف بجانبي ووسط الحضور، وهم أصدقائي كلهم وفريق عمل الفيلم، وأنا بطريقة عفوية، وأثناء التقاط الصور وجدته يقف وسط رانيا يوسف وسمية الخشاب ومي كساب، فسألته حضرتك مين، أحنا بنصور الاحتفال بعيد ميلاد مي سليم، أنت تعرف حد هنا، رد عليا قالي لا معرفش حد”.

وتابع:”وبعد استماعي لحديثة، طلبت منه الانتظار خارجا في مكان لاستقبال الضيوف، ولم أطرده، كما يحاول أن يقول أو لكسب تعاطف الجمهور، وأحد ولا شغال معانا ولا ممثل مثل الأخرين هيقف معانا للاحتفال في عيد الميلاد ليه، هل هو كان معزوم أو جي يصو؟ الإجابة لا، ولم أطرده، الشي الذي حدث هو طلبي منه أن ينتظر في مكان الانتظار فقط، ولم أطرد أحد”.