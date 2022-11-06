تحدث أحمد سالم الشهير بالمطرب النقاش، عن تفاصيل منعه من الغناء مع الفنانة أصالة في الأوبرا قبل يوم واحد فقط من الحفل.

وقال أحمد سالم:” الفنانة أصالة كلمتني في التليفون وقالت لي: عاوزك معانا في البروفة التحضيرية لحفل ختام مهرجان الموسيقي العربية”.

وأشار: “قبل الحفل بيوم، كلمني حد من مكتب الفنانة أصالة، وقالي مش هينفع تطلع على المسرح بكرا، عندك مشكلة مع الأوبرا، ولما سألت: قالولي عشان الوزيرة هتكون موجودة، وفيه أسماء كبيرة، واسمك مش مصرح بيه”.

وتابع: “الحمد لله على كل شيء، وربنا شايل ليا الأحسن، واللي أنا فهمته لإن الفنانة أصالة عملت معايا كده، ومكنش عندها خلفية إني لازم يتعمل التصريح ليا”.