توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواء من معتدلة نسبياً نهاراً ومن تميل للبرودة إلى بارد فجراً على معظم المملكة عدا الساحل الغربي حارة نهاراً معتدلة فجراً.

وأشار عبدالعزيز الحصيني:”متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجبلية

رياح مغبرة على أجزاء من وسط وشرق وغرب المملكة”.

وتابع:”أجواء من لطيفة لباردة على مدن المملكة والخليج، وأقل حرارة حائل(12)°C وهي أقل حرارة سجلتها حائل منذ دخول خريف هذا العام 1444هـ، أعلى جازان(28)°C، ومكة(25)°C، والمدينة(21)°C، والرياض (21)°C”.