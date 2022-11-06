تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو: 3٫72025 مقابل الريال الواحد 0٫26675

الدولار: 3٫75502 مقابل الريال الواحد 0٫26631

درهم إماراتي:1٫02233 مقابل الريال الواحد 0٫97816

ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫64412

دينار أردني: 5٫29255 مقابل الريال الواحد 0٫18895

دينار كويتي:12٫14640 مقابل الريال الواحد 0٫08251

دينار بحريني:10٫16376 مقابل الريال الواحد 0٫09851

الريال القطري:1٫03132 مقابل الريال الواحد 0٫96964

الدرهم المغربي:0٫34743 مقابل الريال الواحد 2٫88114

الجنيه المصري:0٫15779 مقابل الريال الواحد 6٫33748