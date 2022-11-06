تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 3٫72025 مقابل الريال الواحد 0٫26675
الدولار: 3٫75502 مقابل الريال الواحد 0٫26631
درهم إماراتي:1٫02233 مقابل الريال الواحد 0٫97816
ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫64412
دينار أردني: 5٫29255 مقابل الريال الواحد 0٫18895
دينار كويتي:12٫14640 مقابل الريال الواحد 0٫08251
دينار بحريني:10٫16376 مقابل الريال الواحد 0٫09851
الريال القطري:1٫03132 مقابل الريال الواحد 0٫96964
الدرهم المغربي:0٫34743 مقابل الريال الواحد 2٫88114
الجنيه المصري:0٫15779 مقابل الريال الواحد 6٫33748
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