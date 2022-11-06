كشفت هيئة تطوير بوّابة الدرعيّة (Diriyah Gate)، عن فتح التقديم لشغل وظائف قانونية وهندسية وتقنية وإدارية، وغيرها.

وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية هي:

1- مدير إدارة المشروع.

‏(Project Management Manager)

2- مدير عمليات الهندسة المدنية.

‏(Civil Engineering Operations Manager)

3- مدير التخطيط والتطوير.

‏(Planning and Development Manager)

4- أخصائي إدارة المشاريع.

‏(Project Management Specialist)

5- مدير التخطيط الاستراتيجي.

‏(Strategic Planning Manager)

6- مدير البحث والتطوير.

‏(Research and Development Manager)

7- مدير العمليات.

‏(Operations Manager)

8- مساح الكميات.

‏(Quantity Surveyor)

9- اخصائي تسويق.

‏(Marketing Specialist)

10- مدير التخطيط العمراني.

‏(Urban Planning Manager)، وغيرهم.

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم على الوظائف كالتالي:

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2. أن لا يقل عمره عن (18) سنة.

3. أن يكون لائقاً صحياً.

4. أن يكون المتقدم للوظائف مطابق للشروط الوظيفية

وأشارت إلى أن التقديم يتم عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]