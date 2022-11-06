تعد سيارة الكروس أوفر الرياضية مازدا CX-5 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية اليابانية وأكثرها مبيعاً في العالم، وخاصة في أستراليا ومنطقة الخليج العربي.

ستأتي السيارة مازدا CX-5 بحلول 2023 مزودة بأحدث نظام Mazda Connect Infotainment وشاشة 10.25 بوصة، والذي يقال إنه أكثر سهولة مع تقديم معالجة أسرع وجودة صوت وصورة محسّنة، وسيشمل جميع الإصدارات باستثناء Maxx للمبتدئين.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى منفذي USB-C جديدين في الكونسول الوسطي، وستتم أيضًا إضافة Apple CarPlay و Android Auto اللاسلكي إلى طرازات Maxx Sport وما فوق.

وتتوفر الفئة الأولى بمحرك بنزين قياسي سعة 2.0 لتر بأربع أسطوانات، وناقل حركة أوتوماتيكي، ودفع أمامي، وسيبلغ سعره (22,466 دولارا أمريكيا).