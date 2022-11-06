كشفت دراسة علمية حديثة أن الناجين من السرطان البالغين، خصوصا أولئك الذين تم تشخيصهم في غضون 5 سنوات ولديهم تاريخ من العلاج الكيميائي، لديهم مخاطر متزايدة للتعرض لكسور العظام.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في جمعية السرطان الأمريكية، أن الناجين الذين كانوا نشيطين بدنيًا يميلون إلى تقليل خطر الإصابة بكسر العظام، أما الناجون الذين يدخنون كانوا مرتبطين بخطر أعلى.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إريكا ريس بونيا كبيرة العلماء في الجمعية، أن هذه النتائج مهمة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الناجين من السرطان الذين يعيشون في أمريكا إلى 26.1 مليون بحلول عام 2040.