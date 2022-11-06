أعلنت شركة سمارت لينك لخدمات الاتصال، عن طرح وظائف خدمة عملاء شاغرة للجنسين؛ للعمل بمجال خدمة العملاء لدى إحدى القطاعات لديها بمدينة الرياض وفقًا للمسميات والشروط:

– المسمى الوظيفي:

– خدمة عملاء (سوشال ميديا).

المتطلبات:

– شهادة البكالوريوس فما فوق (لا يشترط تخصص محدد).

– خبرة 1 سنة في مجال العمل.

– لغة انجليزية ممتازة تحدثا وكتابه.

الراتب والميزات:

– راتب شهري يبدأ من 6,450 ريال.

مكان العمل:

– الرياض.

ويتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على البريد التالي: ( [email protected] )

مع كتابة (خدمة عملاء الرياض) في عنوان الايميل.