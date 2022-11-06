أعلنت شركة سمارت لينك لخدمات الاتصال، عن طرح وظائف خدمة عملاء شاغرة للجنسين؛ للعمل بمجال خدمة العملاء لدى إحدى القطاعات لديها بمدينة الرياض وفقًا للمسميات والشروط:
– المسمى الوظيفي:
– خدمة عملاء (سوشال ميديا).
المتطلبات:
– شهادة البكالوريوس فما فوق (لا يشترط تخصص محدد).
– خبرة 1 سنة في مجال العمل.
– لغة انجليزية ممتازة تحدثا وكتابه.
الراتب والميزات:
– راتب شهري يبدأ من 6,450 ريال.
مكان العمل:
– الرياض.
ويتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على البريد التالي: ( [email protected] )
مع كتابة (خدمة عملاء الرياض) في عنوان الايميل.
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