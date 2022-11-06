أكد الخبير القانوني سعود الرمان، أن فريق النادي الأهلي مهدد تهديد بعدم العودة إلى دوري المحترفين.
وقال “الرمان ” خلال مداخلة على برنامج “الحصاد الرياضي” :”أن هناك 4 قضايا مرفوعة ضد الأهلي من 4 لاعبين أمام الفيفا.
وأشار إلى أن الأهلي قد يتم معاقبته بسبب تلك القضايا بخصم نقاط منه أو تهبيطه إلى الدرجة الأقل.
وأضاف:” أن الفيفا لم تذهب إلى خصم نقاط أو تهبيط النادي الأهلي إلى في حالتين، الأولى أن يتعدى المدد النظامية في أول عقوبة بثلاث فترات تسجيل وهنا يحق للفيفا خصم نقاط.”
سعود الرمان – محامي و قانوني:
بسبب قضايا 4 لاعبين الأهلي في الـ FIFA …#الأهلي مهدد تهديد كامل بعدم العودة إلى دوري المحترفين .. وقد يسبب له مشكلة في عملية خصم النقاط ترتقي إلى التهبيط !! ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@alrummansaud pic.twitter.com/IsGsk7KxAn
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 5, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً