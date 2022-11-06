أكد الخبير القانوني سعود الرمان، أن فريق النادي الأهلي مهدد تهديد بعدم العودة إلى دوري المحترفين.

وقال “الرمان ” خلال مداخلة على برنامج “الحصاد الرياضي” :”أن هناك 4 قضايا مرفوعة ضد الأهلي من 4 لاعبين أمام الفيفا.

وأشار إلى أن الأهلي قد يتم معاقبته بسبب تلك القضايا بخصم نقاط منه أو تهبيطه إلى الدرجة الأقل.

وأضاف:” أن الفيفا لم تذهب إلى خصم نقاط أو تهبيط النادي الأهلي إلى في حالتين، الأولى أن يتعدى المدد النظامية في أول عقوبة بثلاث فترات تسجيل وهنا يحق للفيفا خصم نقاط.”