قامت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، بالتعليق على تطوير إيران المتواصل للصواريخ، وجاء ذلك رداً على اختبار طهران صاروخ “قائم 100″، القادر على حمل أقمار صناعية إلى الفضاء.

وأعربت الولايات المتحدة، عن قلقها من تطوير إيران المتواصل للصواريخ، في بيان لمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، باعتباره أمرا يثير قلقا كبيرا بشأن انتشار الأسلحة.

وأفاد المتحدث الأمريكي بأن مثل هذه الأعمال غير مفيدة وتزعزع الاستقرار، مُشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشأن استمرار إيران في تطوير مركبات الإطلاق الفضائية (SLV) ، والتي تشكل مصدر قلق كبير من انتشار الأسلحة.

وأشار إلى أن هذه الصواريخ الفضائية تتضمن تقنيات متطابقة تقريبا وقابلة للتبديل مع تلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الأنظمة بعيدة المدى.

فيما أكد أن واشنطن تواصل استخدام مجموعة متنوعة من أدوات عدم الانتشار، بما في ذلك العقوبات، لمواجهة التقدم المستمر في برنامج الصواريخ الباليستية لإيران.