أوضحت تقارير إعلامية أن نادي النصر، مهتم بالتعاقد مع البرازيلي رافاييل كاريوكا، البالغ من العمر 33 عاما، لاعب وسط فريق تيغريس أونال المكسيكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت التقارير، أنه فقد رافاييل كاريوكا أهميته في الفريق المكسيكي بالنسبة للمدرب ميغيل هيريرا ويرغب في الرحيل بحثا عن تحدٍ جديد وفريق يمنحه فرصة اللعب بشكل أكثر، خصوصا أن عقده مع الفريق ينتهي في يونيو 2023.

وأشارت إلى أن النصر يبقى الوجهة الأقرب للاعب البالغ من العمر 33 عاما، حيث يستعد لتقديم عرض مهم وتاريخي للاعب الوسط البرازيلي، وكان النصر قد أبدي اهتماما سابقا باللاعب البرازيلي في 2018، لكنه فشل في ضمه حين كان لاعبا أيضا في نادي تيغريس أونال المكسيكي.