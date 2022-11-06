كشفت دراسة بحثية حديثة نشرت مؤخراً في جريدة “القلب” الأوروبية، أن إضافة الشاي للحليب تفقده فوائده الصحية.

وقام الباحثون بدراسة 16 شخصًا بالغًا يشربون أقداحاً من الشاي الأسود مع الماء المغلي فقط.

فيما قام آخرون بمزجه بمقدار ضئيل من الحليب منزوع الدسم، ثم قام الباحثون بقياس تأثير هذه المشروبات على وظائف الأوعية الدموية.

وأوضحت الدراسة أن الشاي الأسود ساهم في تحسين وظائف الشرايين لديهم، بينما تبين لهم أن إضافة الحليب للشاي أفقدته هذا التأثير الإيجابي على صحة الشرايين

كما قام العلماء بتكرار التجربة على فئران المعمل ليصلوا لنفس النتائج التي فسروها بوجود بعض الفيتامينات في الحليب ربما تحيد أو توقف خصائص مضادات الأكسدة في الشاي.

واستنتج الباحثون أن إضافة الحليب للشاي تفقده بعضاً من فوائده الصحية.