أكدت تقارير صحافية، اليوم الأحد، على إضراب العمال في بازار مدينة مريوان بإيران ضد نظام الملالي.

وأضرب عمال مشروع يعمل في بوشهر للبتروكيماويات الواقع في عسلوية ، جنوب إيران ، اليوم الاثنين وبدأوا في التجمع، و ذلك يأتي بالتزامن مع احتجاجات تعصف بإيران بسبب وفاة الفتاة مهسا أميني لدى احتجازها في مركز للشرطة بسبب عدم التزامها بالزي الإسلامي .

وكان مجلس تنظيم احتجاجات عمال عقود النفط، قد أعلن في بيان موجه إلى نظرائه في جميع المصافي والبتروكيماويات في منصات النفط وقطاع الحفر: “حان الوقت الآن للاحتجاج على نطاق واسع والاستعداد للإضرابات على الصعيد الوطني”.

ومن الجدير بالذكر أنه دخلت الاحتجاجات في إيران أسبوعها الرابع بعد مقتل مهسا أميني، ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، التي تتخذ من أوسلو مقرا لها، قُتل 185 شخصا على الأقل حتى الآن على أيدي قوات الأمن، من بينهم 19 طفلا.