أعلنت شركة سيمينز الألمانية الدولية “SIEMENS”، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس تخطيط/ مترو الرياض.

محلل أعمال تكنولوجيا المعلومات.

مدير المشروع التجاري.

مراقب المستندات.

الدعم الفني تكنولوجيا المعلومات.

مهندس التصميم.

رئيس تطوير الأعمال الاستراتيجية.

مهندس اقتراح اتصالات.

مهندس نظم أول.

مدير المشروع.

مدير المبيعات.

أخصائي تطبيقات.

المتدرب التجاري.

محترف إدارة الأعمال.

رئيس المبيعات.

أخصائي الاتصال الرقمي.

متدرب الاختبار والتكليف.

مهندس ما قبل البيع.

تنفيذي مبيعات.

وأوضحت سيمينز الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 نوفمبر 2022م من خلال رابط الموقع.