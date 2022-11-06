صعد صافي أرباح شركة عِلم بنسبة 53.4% بعد الزكاة والضريبة، في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 273 مليون ريال، مقابل 178 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وارتفع صافي أرباح “عِلم” بعد الزكاة والضريبة بنسبة 40% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 195 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وصرحت شركة عِلم في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن زيادة الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، تعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 20.682% إلى نحو 1.17 مليار ريال، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 37.92% إلى نحو 451 مليون ريال.

وأكدت أن سبب تحسن الإيرادات هو ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 67.10%، وارتفاع إيرادات قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 29.90%، على الرغم من انخفاض إيرادات قطاع إسناد الأعمال بنسبة 26.83%.

وذكرت أنه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي أرباح شركة عِلم بنسبة 57.1% إلى نحو 718 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 457 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.