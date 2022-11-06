رصدت أندونيسيا حـادث تدافع جديد؛ تسبب في إغماء العديد من الأشخاص خلال حفلة غنائية لفرقة “ان. سي. تي. 127” الكورية.

ويُشار إلى أن الحادث وقع بعد مرور ساعتين من انطلاق الحفل، وتحديدًا عندما بدأت الفرقة في توزيع الهدايا على الجماهير، حيث تدافع العديد من الأفراد من أجل التقاط الصور مع أعضاء الفرقة، مما أسفر عن تدافع تسبب في إغماء 30 شخصًا.

وعلى الفور قامت الشرطة بإنهاء الحفلة عند الساعة التاسعة والثلث مساءً لعدم تسجيل مزيد من الحوادث.

والجدير بالذكر أن إندونيسيا شهدت حـادثة تدافع في أحد الملاعب راح ضحيتها أكثر من 130 شخصًا بينهم أكثر من 40 طفلاً، فضلاً عن إصابة أكثر من 320 شخصًا.