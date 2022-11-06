نفذت مجندات من القوات المسلحة، فرضية إنقاذ مصاب في أرض المعركة ضمن فعاليات مؤتمر المحاكاة الصحية في الرياض.

ووثق مقطع فيديو لحظة تنفيذ المجندات للفرضية التي كانت ضمن فعاليات المؤتمر، بحسب “العربية”.

وبدأ اليوم الأحد، المؤتمر الخامس للمحاكاة الصحية، تحت شعار “محاكاة الرعاية الصحية إلى أبعد مدى”، بالعاصمة الرياض، وبرعاية وزير الصحة فهد الجلاجل.

ويشمل المؤتمر الذي ينعقد على مدى 5 أيام، 40 ورشة عمل تُقدم من مختصين في المحاكاة الصحية، و15 جلسة حوارية تتضمن محاور المؤتمر الرئيسية، فيما يحتوي المؤتمر على مسارات تعليمية مختصة في مجال المحاكاة.