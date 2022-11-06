أعلنت شركة جوجل Google الأمريكية، توسيع خدمات التنبؤ بالفيضانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي قدمتها لأول مرة في الهند في عام 2018، لتشمل 18 دولة إضافية في جميع أنحاء إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

وأطلقت جوجل “FloodHub” ، وهي منصة تعرض تنبؤات الفيضانات وتوضح متى وأين قد تحدث الفيضانات بالتحديد، بحيث يمكن للأشخاص المعرضين للخطر مباشرة الحصول على المعلومات التي يحتاجونها ويمكن للسلطات مساعدتهم بفعالية.

وأوضحت شركة جوجل في منشور عبر مدونتها: “في السنوات الثلاث الأولى، قمنا بتوسيع برنامجنا ليشمل جزءًا كبيرًا من الهند وبنغلاديش، ونعمل في شراكة مع لجنة المياه المركزية الهندية ومع مجلس تنمية المياه في بنغلاديش، لتغطية منطقة تضم حوالي 220 مليون شخص لارسال تنبيهات منقذة قد تعمل على انقاذ 40 مليون شخص محتمل من خلال تحذير أولئك المعرضين لمخاطر فورية من الفيضانات الموسمية”.