وثق مقطع فيديو سقوط طائرة تابعة لشركة طيران “برسيشن آير” في بحيرة فيكتوريا، وذلك أثناء محاولتها الهبوط في مطار في بوكوبا.

وتم إنقاذ 15 شخصا حتى الآن، لكن لم يعرف بعد عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة وما إذا كان الحادث قد أدى إلى سقوط قتلى.

وأقلعت الطائرة من مطار العاصمة دار السلام وسقطت في بحيرة فيكتوريا هذا الصباح؛ بسبب عاصفة وأمطار غزيرة.

تجدر الإشارة إلى أن مطار بوكوبا يقع على سواحل فيكتوريا كبرى بحيرات إفريقيا، حيث ظهرت الطائرة مغمورة بالكامل تقريبا ولا يظهر سوى ذيلها.