شهدت مصر اعتداء رجل عجوز على 4 أطفال من بنات جيرانه وذلك بتنفيذ فكرته الشيطانية، التي كانت قد اختمرت في رأسه ليتحرش بهن ويعتدي عليهن ذلك الذئب البشري.

واستغل الجاني في ذلك حيلة توفير ألعاب إليكترونية على هاتفه الجوال لهن، حتى يستطيع أن يستدرجهن لتنفيذ مخططه الشيطاني.

ودارت التفاصيل داخل منزله بإحدى قرى الدقهلية، فقد خطط لاستدراج 4 أطفال صغار لم تتم أحدهن بعد عامها الثامن إلى منزله مستخدما حيلة شيطانية بوجود ألعاب على هاتفه وأنهم سيقوموا بممارسة هواية اللعب بكل سهولة على هذا الهاتف.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بقيامه باستدراج الأطفال لمدة 15 يوما إلى منزله بحجة وجود العاب جديدة على هاتفه، وقيامه بالتحرش بهم جميعا داخل شقته.