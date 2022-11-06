كشفت شركة جوجل العالمية “Google”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في المملكة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني مركز البيانات، مهندس العملاء، فني تحديث التطبيق.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع لينكد إن لخدمات التوظيف