كشف مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، للعمل بمقر المستشفى.
وأوضح المستشفى أن المسمى الوظيفي هو :
كاتب جناح ثالث (Ward Clerk III).
وأشار إلى أن المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة هي :
– درجة الدبلوم (سنتان) في إدارة الأعمال أو إدارة المستشفيات أو السكرتارية أو أي مجال ذي صلة (لا يشترط الخبرة).
– أو دبلوم عام واحد في إدارة الأعمال أو إدارة المستشفيات أو السكرتارية أو أي مجال ذي صلة. مع 2 سنوات من الخبرة.
– مهارات الحاسب الآلي.
وللتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية والشروط يرجى زيارة الرابط التالي: هنــــــــــا
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