كشف مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، للعمل بمقر المستشفى.

وأوضح المستشفى أن المسمى الوظيفي هو :

كاتب جناح ثالث (Ward Clerk III).

وأشار إلى أن المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة هي :

– درجة الدبلوم (سنتان) في إدارة الأعمال أو إدارة المستشفيات أو السكرتارية أو أي مجال ذي صلة (لا يشترط الخبرة).

– أو دبلوم عام واحد في إدارة الأعمال أو إدارة المستشفيات أو السكرتارية أو أي مجال ذي صلة. مع 2 سنوات من الخبرة.

– مهارات الحاسب الآلي.

وللتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية والشروط يرجى زيارة الرابط التالي: هنــــــــــا